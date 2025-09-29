News Aktie News: S&P 500 Aktie News präsentiert sich am Abend stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von News zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das News-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 31,22 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die News-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 31,22 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die News-Aktie bisher bei 31,61 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,05 USD. Von der News-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.162.769 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,61 USD) erklomm das Papier am 30.09.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der News-Aktie. Bei einem Wert von 23,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für News-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,200 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,205 USD belaufen.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. News hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,09 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz lag bei 2,11 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 18,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

News wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem News-Gewinn in Höhe von 1,01 USD je Aktie aus.

