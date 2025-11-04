News Aktie News: S&P 500 Aktie News tendiert am Abend auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von News. Das Papier von News gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 25,90 USD abwärts.

Um 20:07 Uhr fiel die News-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 25,90 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die News-Aktie bis auf 25,85 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 26,04 USD. Zuletzt wechselten 342.107 News-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2025 markierte das Papier bei 31,61 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,05 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 23,38 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der News-Aktie.

News-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,200 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,205 USD aus.

Am 05.08.2025 legte News die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei News ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,09 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2,11 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,58 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte News am 06.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von News rechnen Experten am 05.11.2026.

Experten taxieren den News-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,01 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur News-Aktie

Streit über Medienimperium: Murdoch erleidet Rückschlag in USA - News Corp-Aktie leichter

S&P 500-Wert News-Aktie: So hoch ist die Dividendenauszahlung von News

Rightmove-Aktie wegen Übernahmespekulationen im Höhenflug