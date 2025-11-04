News Aktie News: S&P 500 Aktie News schiebt sich am Nachmittag vor

News im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von News. Zuletzt sprang die News-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 26,18 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das News-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 26,18 USD. Bei 26,24 USD markierte die News-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,04 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 88.010 News-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 31,61 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der News-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,38 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die News-Aktie damit 11,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,205 USD, nach 0,200 USD im Jahr 2025.

Am 05.08.2025 lud News zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 2,11 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 18,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem News 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die News-Bilanz für Q1 2026 wird am 06.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 05.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,01 USD je Aktie in den News-Büchern.

