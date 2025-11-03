News Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken News am Montagabend ins Minus

Kursverlauf

Die Aktie von News gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von News nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 26,08 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die News-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 26,08 USD. Die Abwärtsbewegung der News-Aktie ging bis auf 25,78 USD. Mit einem Wert von 26,42 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 438.156 News-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,61 USD. Dieser Kurs wurde am 01.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 21,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,38 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 11,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,200 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,205 USD je News-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte News am 05.08.2025. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte News ebenfalls ein EPS von 0,09 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat News im vergangenen Quartal 2,11 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte News 2,58 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von News rechnen Experten am 05.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,01 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

