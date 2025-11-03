DAX24.157 +0,8%Est505.681 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -1,9%Nas23.822 +0,4%Bitcoin93.036 -3,0%Euro1,1514 -0,2%Öl64,52 -0,9%Gold4.008 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Humanoid Global A41B76 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- US-Börsen uneins -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Rheinmetall, BioNTech, TKMS, Palantir, Apple im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie fester: Anleger warten gespannt auf Quartalsergebnisse - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus Rheinmetall-Aktie fester: Anleger warten gespannt auf Quartalsergebnisse - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus
Siemens Energy-Aktie: Weiterhin auf Höhenflug - neues 52-Wochen-Hoch Siemens Energy-Aktie: Weiterhin auf Höhenflug - neues 52-Wochen-Hoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Aktienentwicklung

News Aktie News: S&P 500 Aktie News tendiert am Nachmittag südwärts

03.11.25 16:08 Uhr
News Aktie News: S&P 500 Aktie News tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie von News gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von News gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,5 Prozent auf 25,84 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
News Corp LLC
22,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die News-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 25,84 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die News-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,79 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 26,42 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 98.022 News-Aktien.

Am 01.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,61 USD an. Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 22,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,38 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 9,50 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für News-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,205 USD ausgeschüttet werden.

Am 05.08.2025 lud News zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. News hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,09 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,16 Prozent auf 2,11 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte News 2,58 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte News am 06.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 05.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je News-Aktie in Höhe von 1,01 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur News-Aktie

Streit über Medienimperium: Murdoch erleidet Rückschlag in USA - News Corp-Aktie leichter

S&P 500-Wert News-Aktie: So hoch ist die Dividendenauszahlung von News

Rightmove-Aktie wegen Übernahmespekulationen im Höhenflug

In eigener Sache

Übrigens: News und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf News

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf News

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu News Corp LLC

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu News Corp LLC

DatumRatingAnalyst
27.01.2015New New a OutperformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
27.01.2015New New a OutperformFBR Capital
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für News Corp LLC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen