News Aktie News: S&P 500 Aktie News tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie von News gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von News gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,5 Prozent auf 25,84 USD abwärts.

Die News-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 25,84 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die News-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,79 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 26,42 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 98.022 News-Aktien.

Am 01.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,61 USD an. Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 22,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,38 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 9,50 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für News-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,205 USD ausgeschüttet werden.

Am 05.08.2025 lud News zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. News hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,09 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,16 Prozent auf 2,11 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte News 2,58 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte News am 06.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 05.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je News-Aktie in Höhe von 1,01 USD im Jahr 2026 aus.

