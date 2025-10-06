News Aktie News: S&P 500 Aktie News fällt am Nachmittag

News im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von News. Der News-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 28,03 USD.

Die News-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,3 Prozent auf 28,03 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die News-Aktie bis auf 28,02 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,33 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 80.231 News-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 31,61 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,79 Prozent. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 16,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,205 USD, nach 0,200 USD im Jahr 2025.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte News am 05.08.2025. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte News ebenfalls ein EPS von 0,09 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat News im vergangenen Quartal 2,11 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte News 2,58 Mrd. USD umsetzen können.

Die News-Bilanz für Q1 2026 wird am 06.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass News einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

