News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Abend verlustreich

06.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von News gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der News-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 28,11 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die News-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 28,11 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die News-Aktie bis auf 27,98 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,33 USD. Bisher wurden heute 348.678 News-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 31,61 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2025). Derzeit notiert die News-Aktie damit 11,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 23,38 USD. Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 16,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass News-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,205 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete News 0,200 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte News am 05.08.2025. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte News ebenfalls ein EPS von 0,09 USD je Aktie vermeldet. News hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,11 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,01 USD je News-Aktie.

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

