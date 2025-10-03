News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Freitagabend im Minus

News im Blick

Die Aktie von News gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die News-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 28,32 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 28,32 USD. Die Abwärtsbewegung der News-Aktie ging bis auf 28,24 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,60 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 578.743 News-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,61 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die News-Aktie mit einem Kursplus von 11,64 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 23,38 USD. Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 17,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass News-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,205 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete News 0,200 USD aus.

Am 05.08.2025 lud News zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,11 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von News veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je News-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,01 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur News-Aktie

Streit über Medienimperium: Murdoch erleidet Rückschlag in USA - News Corp-Aktie leichter

S&P 500-Wert News-Aktie: So hoch ist die Dividendenauszahlung von News

Rightmove-Aktie wegen Übernahmespekulationen im Höhenflug