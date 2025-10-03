News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Nachmittag gesucht

Aktie im Blick

Die Aktie von News zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die News-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 28,72 USD nach oben.

Die News-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 28,72 USD. Den Tageshöchststand markierte die News-Aktie bei 28,84 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 28,60 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 57.293 News-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,61 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,06 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,205 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte News am 05.08.2025. News hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,09 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,11 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,58 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die News-Bilanz für Q1 2026 wird am 06.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,01 USD je News-Aktie.

