DAX24.378 -0,2%Est505.649 +0,1%MSCI World4.350 +0,5%Top 10 Crypto16,70 +1,4%Nas22.886 +0,2%Bitcoin102.881 +0,1%Euro1,1736 +0,1%Öl64,64 +0,5%Gold3.876 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME thyssenkrupp 750000 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- US-Börsen höher -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- Investoren wollen Billionen-Vergütung für Tesla-CEO Musk stoppen -- Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Roche im Fokus
Top News
Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co. Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co.
Analysten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial Analysten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Aktie im Blick

News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Nachmittag gesucht

03.10.25 16:10 Uhr
News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Nachmittag gesucht

Die Aktie von News zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die News-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 28,72 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
News Corp LLC
24,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die News-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 28,72 USD. Den Tageshöchststand markierte die News-Aktie bei 28,84 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 28,60 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 57.293 News-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,61 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,06 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,205 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte News am 05.08.2025. News hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,09 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,11 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,58 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die News-Bilanz für Q1 2026 wird am 06.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,01 USD je News-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur News-Aktie

Streit über Medienimperium: Murdoch erleidet Rückschlag in USA - News Corp-Aktie leichter

S&P 500-Wert News-Aktie: So hoch ist die Dividendenauszahlung von News

Rightmove-Aktie wegen Übernahmespekulationen im Höhenflug

In eigener Sache

Übrigens: News und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf News

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf News

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu News Corp LLC

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu News Corp LLC

DatumRatingAnalyst
27.01.2015New New a OutperformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
27.01.2015New New a OutperformFBR Capital
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für News Corp LLC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen