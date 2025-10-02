News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Nachmittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von News. Im NASDAQ-Handel gewannen die News-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Das Papier von News konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,1 Prozent auf 28,99 USD. Zwischenzeitlich stieg die News-Aktie sogar auf 29,12 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,86 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 91.168 News-Aktien.

Am 01.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,61 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die News-Aktie damit 8,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 23,38 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die News-Aktie 23,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,205 USD.

News veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,16 Prozent auf 2,11 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

News dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,01 USD je Aktie in den News-Büchern.

Redaktion finanzen.net

