News Aktie News: S&P 500 Aktie News tendiert am Mittwochnachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von News. Die News-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 27,20 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von News gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 27,20 USD abwärts. Die News-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,17 USD ab. Bei 27,37 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 88.521 News-Aktien.
Am 01.10.2025 markierte das Papier bei 31,61 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,21 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,38 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 14,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 0,200 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,205 USD je News-Aktie.
Am 05.08.2025 hat News in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig standen 2,11 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 18,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem News 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte News Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.
Den erwarteten Gewinn je News-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,01 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur News-Aktie
Streit über Medienimperium: Murdoch erleidet Rückschlag in USA - News Corp-Aktie leichter
S&P 500-Wert News-Aktie: So hoch ist die Dividendenauszahlung von News
Übrigens: News und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf News
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf News
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Nachrichten zu News Corp LLC
Analysen zu News Corp LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für News Corp LLC nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen