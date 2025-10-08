DAX24.613 +0,9%Est505.648 +0,6%MSCI World4.346 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.941 +0,7%Bitcoin105.351 +1,0%Euro1,1633 -0,2%Öl65,99 +0,4%Gold4.041 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 BMW 519000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Diginex A40PU6 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow stärker -- DAX kurz vor neuem Rekord - über 24.600 Punkten -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, IREN, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live mit Wieland Staud: Wall Street, DAX und Gold - so bist Du für die Jahresendrally bereit Um 18 Uhr live mit Wieland Staud: Wall Street, DAX und Gold - so bist Du für die Jahresendrally bereit
Wie ein zweites Gehalt. Ohne zweiten Job. Wie ein zweites Gehalt. Ohne zweiten Job.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
Kursentwicklung

News Aktie News: S&P 500 Aktie News tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

08.10.25 16:10 Uhr
News Aktie News: S&P 500 Aktie News tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von News. Die News-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 27,20 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
News Corp LLC
23,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von News gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 27,20 USD abwärts. Die News-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,17 USD ab. Bei 27,37 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 88.521 News-Aktien.

Am 01.10.2025 markierte das Papier bei 31,61 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,21 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,38 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 14,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,200 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,205 USD je News-Aktie.

Am 05.08.2025 hat News in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig standen 2,11 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 18,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem News 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte News Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je News-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,01 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur News-Aktie

Streit über Medienimperium: Murdoch erleidet Rückschlag in USA - News Corp-Aktie leichter

S&P 500-Wert News-Aktie: So hoch ist die Dividendenauszahlung von News

Rightmove-Aktie wegen Übernahmespekulationen im Höhenflug

In eigener Sache

Übrigens: News und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf News

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf News

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu News Corp LLC

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu News Corp LLC

DatumRatingAnalyst
27.01.2015New New a OutperformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
27.01.2015New New a OutperformFBR Capital
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für News Corp LLC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen