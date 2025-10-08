News Aktie News: S&P 500 Aktie News tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von News. Die News-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 27,20 USD.

Das Papier von News gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 27,20 USD abwärts. Die News-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,17 USD ab. Bei 27,37 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 88.521 News-Aktien.

Am 01.10.2025 markierte das Papier bei 31,61 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,21 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,38 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 14,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,200 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,205 USD je News-Aktie.

Am 05.08.2025 hat News in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig standen 2,11 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 18,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem News 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte News Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je News-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,01 USD fest.

