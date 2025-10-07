News Aktie News: S&P 500 Aktie News verliert am Dienstagabend
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von News. Zuletzt fiel die News-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 27,51 USD ab.
Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,0 Prozent auf 27,51 USD. Der Kurs der News-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,50 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,05 USD. Der Tagesumsatz der News-Aktie belief sich zuletzt auf 365.862 Aktien.
Am 01.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,61 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,90 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (23,38 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 15,01 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem News seine Aktionäre 2025 mit 0,200 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,205 USD je Aktie ausschütten.
News ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. News hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,09 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat News in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,11 Mrd. USD im Vergleich zu 2,58 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Am 06.11.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von News veröffentlicht werden.
In der News-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,01 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
