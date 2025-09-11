News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Freitagnachmittag billiger

Kursentwicklung

Die Aktie von News gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die News-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 29,46 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von News nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 29,46 USD. Die News-Aktie sank bis auf 29,35 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 29,61 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 99.955 News-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,75 USD) erklomm das Papier am 16.07.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,38 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die News-Aktie mit einem Verlust von 20,64 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten News-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,205 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte News am 05.08.2025 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat News in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,11 Mrd. USD im Vergleich zu 2,58 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte News am 06.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,01 USD je Aktie belaufen.

