News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von News gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die News-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 26,54 USD.

Die News-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 26,54 USD abwärts. Der Kurs der News-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,41 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,60 USD. Bisher wurden via NASDAQ 59.367 News-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,61 USD erreichte der Titel am 01.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 16,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 23,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 11,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,205 USD. Im Vorjahr erhielten News-Aktionäre 0,200 USD je Wertpapier.

Am 05.08.2025 legte News die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte News ebenfalls ein EPS von 0,09 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,11 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 18,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

News wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem News-Gewinn in Höhe von 1,01 USD je Aktie aus.

