News Aktie News: S&P 500 Aktie News gewinnt am Nachmittag an Boden

17.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von News gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die News-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 25,99 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
News Corp LLC
21,80 EUR -0,20 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 25,99 USD zu. Die News-Aktie legte bis auf 26,12 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,96 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 100.194 News-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,61 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 23,38 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,04 Prozent würde die News-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

News-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,200 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,205 USD aus.

Am 05.08.2025 hat News die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte News ebenfalls ein EPS von 0,09 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 2,11 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 18,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem News 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte News am 06.11.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem News-Gewinn in Höhe von 1,01 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

