News Aktie News: S&P 500 Aktie News steigt am Freitagabend

17.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von News zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die News-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 25,96 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
News Corp LLC
22,20 EUR 0,20 EUR 0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die News-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 25,96 USD. Zwischenzeitlich stieg die News-Aktie sogar auf 26,12 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,96 USD. Zuletzt wechselten 267.646 News-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 31,61 USD. Derzeit notiert die News-Aktie damit 17,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,38 USD. Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 9,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten News-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,205 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte News am 05.08.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im abgelaufenen Quartal hat News 2,11 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,58 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte News am 06.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,01 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

