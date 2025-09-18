DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.300 +0,3%Nas22.582 +0,5%Bitcoin98.260 -1,1%Euro1,1748 -0,3%Öl66,67 -1,3%Gold3.684 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Aumovio AUM0V1 RENK RENK73 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100 Continental 543900
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen auf Rekordfahrt -- DAX mit Minus ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co. Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.
Tesla-Aktie: Marktanteil des E-Auobauers in den USA sinkt auf den niedrigsten Stand seit 2017 Tesla-Aktie: Marktanteil des E-Auobauers in den USA sinkt auf den niedrigsten Stand seit 2017
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Aktienkurs im Fokus

News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Freitagabend gefragt

19.09.25 20:24 Uhr
News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Freitagabend gefragt

Die Aktie von News zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die News-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
News Corp LLC
25,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr stieg die News-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 30,64 USD. Der Kurs der News-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 30,74 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 30,52 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 959.087 News-Aktien umgesetzt.

Am 16.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 30,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 0,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 23,38 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die News-Aktie 31,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten News-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,205 USD aus.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte News ebenfalls ein EPS von 0,09 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 2,11 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 18,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte News Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,01 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur News-Aktie

Streit über Medienimperium: Murdoch erleidet Rückschlag in USA - News Corp-Aktie leichter

S&P 500-Wert News-Aktie: So hoch ist die Dividendenauszahlung von News

Rightmove-Aktie wegen Übernahmespekulationen im Höhenflug

In eigener Sache

Übrigens: News und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf News

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf News

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu News Corp LLC

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu News Corp LLC

DatumRatingAnalyst
27.01.2015New New a OutperformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
27.01.2015New New a OutperformFBR Capital
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für News Corp LLC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen