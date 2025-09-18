News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Freitagabend gefragt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von News zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die News-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 20:08 Uhr stieg die News-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 30,64 USD. Der Kurs der News-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 30,74 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 30,52 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 959.087 News-Aktien umgesetzt.

Am 16.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 30,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 0,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 23,38 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die News-Aktie 31,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten News-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,205 USD aus.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte News ebenfalls ein EPS von 0,09 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 2,11 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 18,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte News Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,01 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

