News Aktie News: S&P 500 Aktie News präsentiert sich am Donnerstagabend fester

18.09.25 20:25 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von News. Die News-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 30,60 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
News Corp LLC
25,60 EUR 0,60 EUR 2,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von News legte um 20:07 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 30,60 USD. Bei 30,73 USD markierte die News-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 30,32 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten News-Aktien beläuft sich auf 411.225 Stück.

Bei 30,75 USD erreichte der Titel am 16.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die News-Aktie mit einem Kursplus von 0,49 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,38 USD ab. Mit Abgaben von 23,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

News-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,200 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,205 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte News am 05.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,09 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,11 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,58 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

News dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,01 USD je Aktie in den News-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur News-Aktie

In eigener Sache

Analysen zu News Corp LLC

DatumRatingAnalyst
27.01.2015New New a OutperformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
27.01.2015New New a OutperformFBR Capital
