News Aktie News: S&P 500 Aktie News tendiert am Nachmittag nordwärts

19.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von News gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die News-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 30,62 USD.

Die News-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 30,62 USD. Zwischenzeitlich stieg die News-Aktie sogar auf 30,64 USD. Bei 30,52 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 680.029 News-Aktien umgesetzt.

Am 16.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 30,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,42 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,38 USD. Mit einem Kursverlust von 23,64 Prozent würde die News-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass News-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,205 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete News 0,200 USD aus.

News ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,11 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,58 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte News am 06.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass News einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

