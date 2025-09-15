News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Donnerstagnachmittag nahezu unverändert
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von News. Die News-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 30,24 USD.
Die News-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr bei 30,24 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die News-Aktie sogar auf 30,32 USD. Das bisherige Tagestief markierte News-Aktie bei 30,10 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,32 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 97.546 News-Aktien.
Am 16.07.2025 markierte das Papier bei 30,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die News-Aktie derzeit noch 1,69 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (23,38 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für News-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,205 USD ausgeschüttet werden.
News ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,16 Prozent zurück. Hier wurden 2,11 Mrd. USD gegenüber 2,58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Am 06.11.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von News veröffentlicht werden.
Experten taxieren den News-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,01 USD je Aktie.
