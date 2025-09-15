DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto15,71 -3,6%Dow45.986 +0,5%Nas22.287 -0,2%Bitcoin97.292 -1,1%Euro1,1848 -0,1%Öl67,72 -1,1%Gold3.662 -0,8%
News Aktie News: S&P 500 Aktie News zieht am Mittwochabend an

17.09.25 20:24 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von News. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 30,47 USD zu.

Um 20:08 Uhr sprang die News-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 30,47 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die News-Aktie bei 30,51 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 29,81 USD. Der Tagesumsatz der News-Aktie belief sich zuletzt auf 675.881 Aktien.

Am 16.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,75 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die News-Aktie mit einem Kursplus von 0,92 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 23,38 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten News-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,205 USD aus.

News veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,16 Prozent auf 2,11 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,58 Mrd. USD gelegen.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass News einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

