News Aktie News: S&P 500 Aktie News schiebt sich am Montagnachmittag vor
Die Aktie von News zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die News-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 26,11 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Die News-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 26,11 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die News-Aktie bisher bei 26,22 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,15 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 47.721 News-Aktien.
Bei 31,61 USD erreichte der Titel am 01.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 21,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 23,38 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 10,46 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem News seine Aktionäre 2025 mit 0,200 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,205 USD je Aktie ausschütten.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte News am 05.08.2025. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,09 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,11 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 18,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.
Am 06.11.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,01 USD je News-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur News-Aktie
Streit über Medienimperium: Murdoch erleidet Rückschlag in USA - News Corp-Aktie leichter
S&P 500-Wert News-Aktie: So hoch ist die Dividendenauszahlung von News
Übrigens: News und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf News
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf News
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com
Nachrichten zu News Corp LLC
Analysen zu News Corp LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für News Corp LLC nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen