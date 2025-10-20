News Aktie News: S&P 500 Aktie News schiebt sich am Montagnachmittag vor

DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.344 +1,1%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas22.995 +1,4%Bitcoin95.493 +2,5%Euro1,1657 ±-0,0%Öl60,65 -1,1%Gold4.349 +2,3%
20.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von News zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die News-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 26,11 USD zu.

Die News-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 26,11 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die News-Aktie bisher bei 26,22 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,15 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 47.721 News-Aktien.

Bei 31,61 USD erreichte der Titel am 01.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 21,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 23,38 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 10,46 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem News seine Aktionäre 2025 mit 0,200 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,205 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte News am 05.08.2025. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,09 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,11 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 18,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 06.11.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,01 USD je News-Aktie.

Redaktion finanzen.net

