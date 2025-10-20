News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Montagabend im Plus

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von News. Die Aktionäre schickten das Papier von News nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 26,38 USD.

Das Papier von News konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 26,38 USD. Kurzfristig markierte die News-Aktie bei 26,38 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 26,15 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten News-Aktien beläuft sich auf 266.363 Stück.

Am 01.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,61 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 19,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 23,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,36 Prozent.

Nachdem News seine Aktionäre 2025 mit 0,200 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,205 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte News am 05.08.2025. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,09 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Umsatzseitig standen 2,11 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 18,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem News 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,01 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

