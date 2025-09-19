News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Nachmittag in Grün
Die Aktie von News gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die News-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 30,71 USD.
Das Papier von News legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 30,71 USD. Die News-Aktie legte bis auf 30,75 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 30,67 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 76.163 News-Aktien.
Am 19.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,86 USD an. Gewinne von 0,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 23,38 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 23,87 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,205 USD, nach 0,200 USD im Jahr 2025.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte News am 05.08.2025. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,09 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite hat News im vergangenen Quartal 2,11 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte News 2,58 Mrd. USD umsetzen können.
News wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen.
Von Analysten wird erwartet, dass News im Jahr 2026 1,01 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
