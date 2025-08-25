News Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken News am Abend auf rotes Terrain

News im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von News. Die News-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 29,75 USD.

Um 20:07 Uhr rutschte die News-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 29,75 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte News-Aktie bei 29,72 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,20 USD. Der Tagesumsatz der News-Aktie belief sich zuletzt auf 199.955 Aktien.

Bei 30,75 USD markierte der Titel am 16.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die News-Aktie 3,36 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die News-Aktie 27,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem News seine Aktionäre 2025 mit 0,200 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,205 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte News am 05.08.2025. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte News ebenfalls ein EPS von 0,09 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,11 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 18,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die News-Bilanz für Q1 2026 wird am 06.11.2025 erwartet.

In der News-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,01 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

