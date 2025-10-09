News Aktie News: S&P 500 Aktie News tendiert am Donnerstagabend auf rotem Terrain

News im Fokus

Die Aktie von News gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die News-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 26,49 USD.

Die News-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr um 2,0 Prozent auf 26,49 USD nach. In der Spitze büßte die News-Aktie bis auf 26,45 USD ein. Mit einem Wert von 26,99 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 377.883 News-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,61 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 19,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (23,38 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,205 USD. Im Vorjahr hatte News 0,200 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 05.08.2025 lud News zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat News in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,11 Mrd. USD im Vergleich zu 2,58 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,01 USD je Aktie belaufen.

