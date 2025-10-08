News Aktie News: S&P 500 Aktie News tendiert am Abend tiefer

News im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von News. Die News-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 26,88 USD abwärts.

Die News-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 26,88 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die News-Aktie bisher bei 26,82 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,37 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 526.480 News-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 31,61 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der News-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,38 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 13,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten News-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,205 USD aus.

Am 05.08.2025 legte News die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. News hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,09 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Mit einem Umsatz von 2,11 Mrd. USD, gegenüber 2,58 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,16 Prozent präsentiert.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von News wird am 06.11.2025 gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass News ein EPS in Höhe von 1,01 USD in den Büchern stehen haben wird.

