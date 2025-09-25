DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,37 +0,7%Dow46.277 +0,7%Nas22.468 +0,4%Bitcoin93.629 +0,2%Euro1,1705 +0,4%Öl69,93 +0,4%Gold3.775 +0,7%
News Aktie News: S&P 500 Aktie News präsentiert sich am Abend stärker

26.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von News gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die News-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 30,38 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
News Corp LLC
25,60 EUR -0,20 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die News-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:05 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 30,38 USD. In der Spitze legte die News-Aktie bis auf 30,55 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 30,25 USD. Von der News-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 188.488 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,94 USD erreichte der Titel am 24.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der News-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 23,38 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,205 USD.

News ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das vergangene Quartal hat News mit einem Umsatz von insgesamt 2,11 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,16 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,01 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur News-Aktie

Streit über Medienimperium: Murdoch erleidet Rückschlag in USA - News Corp-Aktie leichter

S&P 500-Wert News-Aktie: So hoch ist die Dividendenauszahlung von News

Rightmove-Aktie wegen Übernahmespekulationen im Höhenflug

In eigener Sache

Analysen zu News Corp LLC

DatumRatingAnalyst
27.01.2015New New a OutperformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
27.01.2015New New a OutperformFBR Capital
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

