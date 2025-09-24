News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Donnerstagabend behauptet

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von News zeigt am Donnerstagabend wenig Änderung. Mit einem Wert von 30,25 USD bewegte sich die News-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die News-Aktie bewegte sich um 20:08 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 30,25 USD. Die News-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 30,44 USD. In der Spitze büßte die News-Aktie bis auf 30,12 USD ein. Bei 30,22 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 288.690 News-Aktien gehandelt.

Am 24.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,94 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 2,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 23,38 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die News-Aktie damit 29,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,205 USD.

News veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,09 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,11 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 18,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte News am 06.11.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je News-Aktie in Höhe von 1,01 USD im Jahr 2026 aus.

