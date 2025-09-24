DAX23.535 -0,6%ESt505.443 -0,4%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow46.022 -0,2%Nas22.386 -0,5%Bitcoin95.467 -1,1%Euro1,1681 -0,5%Öl68,92 -0,2%Gold3.735 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Gerresheimer A0LD6E SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Wall Street tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, Droneshield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Delta-Aktie tiefer: Fluglinie rüstet APU-Hilfsturbinen bei ihren Airbus-A320-Jets nach Delta-Aktie tiefer: Fluglinie rüstet APU-Hilfsturbinen bei ihren Airbus-A320-Jets nach
Richtungssuche setzt sich fort: DAX am Donnerstag im Rückwärtsgang Richtungssuche setzt sich fort: DAX am Donnerstag im Rückwärtsgang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.
News im Blick

News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Donnerstagnachmittag im Minus

25.09.25 16:11 Uhr
News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Donnerstagnachmittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von News. Zuletzt fiel die News-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 30,15 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
News Corp LLC
25,60 EUR -0,20 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die News-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,3 Prozent auf 30,15 USD nach. Die News-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 30,12 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,22 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 91.060 News-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 30,94 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,38 USD. Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 28,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten News-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,205 USD.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,09 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite hat News im vergangenen Quartal 2,11 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte News 2,58 Mrd. USD umsetzen können.

News wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je News-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,01 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur News-Aktie

Streit über Medienimperium: Murdoch erleidet Rückschlag in USA - News Corp-Aktie leichter

S&P 500-Wert News-Aktie: So hoch ist die Dividendenauszahlung von News

Rightmove-Aktie wegen Übernahmespekulationen im Höhenflug

In eigener Sache

Übrigens: News und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf News

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf News

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu News Corp LLC

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu News Corp LLC

DatumRatingAnalyst
27.01.2015New New a OutperformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
27.01.2015New New a OutperformFBR Capital
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für News Corp LLC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen