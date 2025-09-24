News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Donnerstagnachmittag im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von News. Zuletzt fiel die News-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 30,15 USD ab.
Die News-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,3 Prozent auf 30,15 USD nach. Die News-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 30,12 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,22 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 91.060 News-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 30,94 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,38 USD. Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 28,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten News-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,205 USD.
Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,09 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite hat News im vergangenen Quartal 2,11 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte News 2,58 Mrd. USD umsetzen können.
News wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen.
Den erwarteten Gewinn je News-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,01 USD fest.
Redaktion finanzen.net
