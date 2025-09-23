News Aktie News: S&P 500 Aktie News zeigt sich am Mittwochnachmittag fester
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von News. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 30,65 USD zu.
Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von News zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 30,65 USD. Die News-Aktie zog in der Spitze bis auf 30,74 USD an. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 30,58 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 44.904 News-Aktien umgesetzt.
Am 23.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,94 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der News-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 23,38 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die News-Aktie derzeit noch 23,72 Prozent Luft nach unten.
Nach 0,200 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,205 USD je News-Aktie.
News ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,11 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 18,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.
News wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,01 USD je News-Aktie.
