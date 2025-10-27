News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Nachmittag stärker

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von News. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 26,70 USD zu.

Um 15:52 Uhr stieg die News-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 26,70 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die News-Aktie bei 26,84 USD. Bei 26,50 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 154.301 News-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 31,61 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der News-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 23,38 USD. Abschläge von 12,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für News-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,200 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,205 USD belaufen.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als News mit 0,09 USD je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig standen 2,11 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 18,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem News 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte News am 06.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 05.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,01 USD je Aktie belaufen.

