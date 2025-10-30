News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Donnerstagnachmittag höher

DAX24.113 -0,1%Est505.688 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,77 -4,0%Nas23.733 -0,9%Bitcoin93.100 -1,8%Euro1,1563 -0,4%Öl64,97 +0,1%Gold3.996 +1,3%
30.10.25 16:08 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von News. Die News-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 26,31 USD.

Die News-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 26,31 USD. Den Tageshöchststand markierte die News-Aktie bei 26,34 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 26,07 USD. Bisher wurden heute 174.843 News-Aktien gehandelt.

Am 01.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,61 USD. Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 16,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,38 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die News-Aktie damit 12,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

News-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,200 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,205 USD aus.

Am 05.08.2025 hat News die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,09 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Mit einem Umsatz von 2,11 Mrd. USD, gegenüber 2,58 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,16 Prozent präsentiert.

News wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der News-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 05.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass News im Jahr 2026 1,01 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

