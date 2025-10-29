News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Abend mit Abschlägen

So entwickelt sich News

Die Aktie von News gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die News-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 26,17 USD abwärts.

Die News-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 26,17 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die News-Aktie bis auf 26,05 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,62 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten News-Aktien beläuft sich auf 434.515 Stück.

Bei 31,61 USD markierte der Titel am 01.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 20,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 23,38 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der News-Aktie 10,66 Prozent sinken.

Für News-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,205 USD ausgeschüttet werden.

Am 05.08.2025 äußerte sich News zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei News ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,09 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2,11 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,58 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte News am 06.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 05.11.2026.

Experten taxieren den News-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,01 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

