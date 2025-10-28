News Aktie News: S&P 500 Aktie News gewinnt am Abend an Boden
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von News. Die Aktionäre schickten das Papier von News nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 26,79 USD.
Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 26,79 USD zu. In der Spitze gewann die News-Aktie bis auf 27,00 USD. Bei 26,81 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 358.933 News-Aktien umgesetzt.
Am 01.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 31,61 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,99 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 erhielten News-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,205 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte News am 05.08.2025 vor. News hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,09 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite hat News im vergangenen Quartal 2,11 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte News 2,58 Mrd. USD umsetzen können.
News dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,01 USD je News-Aktie.
