News Aktie News: S&P 500 Aktie News tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von News. Das Papier von News befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,2 Prozent auf 26,44 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von News nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 26,44 USD. In der Spitze fiel die News-Aktie bis auf 26,24 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,39 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 135.152 News-Aktien.

Am 01.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,61 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der News-Aktie. Bei 23,38 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der News-Aktie 11,57 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten News-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,205 USD aus.

Am 05.08.2025 legte News die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte News ebenfalls ein EPS von 0,09 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,16 Prozent auf 2,11 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte News 2,58 Mrd. USD umgesetzt.

Die News-Bilanz für Q1 2026 wird am 06.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von News rechnen Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,01 USD je News-Aktie belaufen.

