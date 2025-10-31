News Aktie News: S&P 500 Aktie News tendiert am Freitagabend seitwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von News zeigt am Freitagabend wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die News-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 26,50 USD.

Die News-Aktie bewegte sich um 20:08 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 26,50 USD. In der Spitze gewann die News-Aktie bis auf 26,53 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die News-Aktie bis auf 26,24 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,39 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 378.529 News-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 31,61 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der News-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,38 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 11,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,200 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,205 USD je News-Aktie.

Am 05.08.2025 hat News in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. News hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,09 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz lag bei 2,11 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 18,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 06.11.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von News veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Experten taxieren den News-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,01 USD je Aktie.

