Blick auf Aktienkurs

News Aktie News: S&P 500 Aktie News präsentiert sich am Abend stärker

30.10.25 20:23 Uhr
News Aktie News: S&P 500 Aktie News präsentiert sich am Abend stärker

Die Aktie von News zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die News-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 26,43 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
News Corp LLC
22,40 EUR 0,20 EUR 0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für das News-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 26,43 USD. Zwischenzeitlich stieg die News-Aktie sogar auf 26,53 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,07 USD. Bisher wurden heute 374.500 News-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,61 USD. Dieser Kurs wurde am 01.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die News-Aktie mit einem Kursplus von 19,60 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 23,38 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der News-Aktie 11,54 Prozent sinken.

Nach 0,200 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,205 USD je News-Aktie.

Am 05.08.2025 legte News die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte News ebenfalls ein EPS von 0,09 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,11 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 18,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

News wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 05.11.2026.

In der News-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,01 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur News-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

