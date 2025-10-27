News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Montagabend höher

Blick auf News-Kurs

Die Aktie von News gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die News-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 26,69 USD.

Das Papier von News legte um 20:06 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 26,69 USD. Die News-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,84 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,50 USD. Zuletzt wechselten 410.807 News-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 31,61 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 15,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 23,38 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,40 Prozent.

News-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,205 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte News am 05.08.2025 vor. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als News mit 0,09 USD je Aktie genauso viel verdiente. Im abgelaufenen Quartal hat News 2,11 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,58 Mrd. USD umgesetzt worden.

News dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte News die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den News-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,01 USD je Aktie.

