News Aktie News: S&P 500 Aktie News verzeichnet am Freitagabend Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von News. Die News-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 29,41 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von News nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:05 Uhr 0,3 Prozent auf 29,41 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die News-Aktie bis auf 29,24 USD. Mit einem Wert von 29,46 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 181.481 News-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.07.2025 bei 30,75 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,57 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 23,38 USD. Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 20,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

News-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,200 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,205 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte News am 05.08.2025 vor. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als News mit 0,09 USD je Aktie genauso viel verdiente. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,16 Prozent auf 2,11 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

News dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den News-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,01 USD je Aktie.

