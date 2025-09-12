DAX23.664 +0,1%ESt505.377 +0,3%Top 10 Crypto16,03 +1,5%Dow46.050 +1,2%Nas22.034 +0,7%Bitcoin97.589 +0,2%Euro1,1746 +0,4%Öl66,44 -1,7%Gold3.638 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Oracle 871460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 SAP 716460 Klarna A414N7 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Apple 865985 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX in Grün -- Wall Street fester -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Synopsys, Clara Technologies, Opendoor, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Top News
Dank KI-Boom - Synopsys-Aktie erholt sich nach heftigem Kurseinbruch Dank KI-Boom - Synopsys-Aktie erholt sich nach heftigem Kurseinbruch
Aktien von SoftBank, Cambricon, Samsung und Co. ziehen an - Oracle-Ausblick treibt an Aktien von SoftBank, Cambricon, Samsung und Co. ziehen an - Oracle-Ausblick treibt an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Niedersachsen will Seehäfen ausbauen

11.09.25 16:48 Uhr

HANNOVER (dpa-AFX) - Niedersachsens rot-grüne Landesregierung will die Seehäfen im Land ausbauen und modernisieren. Die Häfen sollten "mit Blick auf ganz Deutschland zu perfekt ausgebauten Knotenpunkten für den Im- und Export von Gütern, die Energieversorgung und eine nachhaltige Logistik" werden, kündigte Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne (SPD) an.

Wer­bung

Mit dem begonnenen Ausbau des Offshore-Hafens Cuxhaven und dem Neubau eines weiteren Liegeplatzes für Großschiffe in Emden seien wichtige Schritte in diesem Jahr bereits auf den Weg gebracht worden. Zudem investiere Niedersachsen in diesem Jahr zusätzlich 375 Millionen Euro in die Seehäfen, davon etwa 200 Millionen Euro in einen neuen Anleger in Wilhelmshaven.

Häfen als Jobmotor? CDU fordert Tempo

Der Landtag stimmte einem Antrag von SPD und Grünen zur Hafeninfrastruktur zu. Darin fordern die Regierungsfraktionen unter anderem, das Land solle prüfen, den Seehäfen dauerhaft mehr Geld zu geben, und die Anbindungen an das Hinterland zu verbessern.

Die CDU, die erfolglos einen eigenen Antrag zum Thema eingebracht hatte, kritisierte das Papier von Rot-Grün allerdings als zu vage. "Wir brauchen nicht mehr vom Prüfen reden, wir müssen ins Machen kommen", sagte der Abgeordnete Hartmut Moorkamp. Die Seehäfen seien "Herz der Energiewende, Jobmotor, Standortvorteil und Zukunftsgarant

Wer­bung

- aber nur, wenn wir jetzt investieren, planen und handeln"./cwe/DP/mis