Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag mit Aufschlag

Nike im Fokus

Die Aktie von Nike gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 75,85 USD.

Die Nike-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 75,85 USD. Die Nike-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 76,69 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 76,25 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 249.725 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.02.2024 markierte das Papier bei 107,43 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nike-Aktie derzeit noch 41,63 Prozent Luft nach oben. Am 26.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 70,91 USD. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 6,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,48 USD. Im Vorjahr erhielten Nike-Aktionäre 1,45 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,63 USD je Nike-Aktie aus.

Nike gewährte am 19.12.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.11.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,04 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12,35 Mrd. USD – eine Minderung von 7,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,39 Mrd. USD eingefahren.

Nike wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 20.03.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,16 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Schwacher Handel: Dow Jones letztendlich in Rot

So schätzen die Analysten die Zukunft der Nike-Aktie ein

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer