Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Nike gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Nike-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Das Papier von Nike konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 82,62 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nike-Aktie bisher bei 83,44 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 83,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 364.085 Nike-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 123,39 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.12.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.07.2024 auf bis zu 70,91 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 16,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nike-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,45 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,47 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 91,38 USD an.

Nike ließ sich am 01.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,70 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,26 Prozent zurück. Hier wurden 11,61 Mrd. USD gegenüber 12,94 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.12.2024 terminiert.

Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,75 USD je Aktie.

