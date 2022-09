Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike reagiert am Vormittag positiv

Die Nike-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 106,66 EUR. In der Spitze gewann die Nike-Aktie bis auf 106,66 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 106,66 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 2 Stück.

Am 22.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 156,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,83 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 96,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 10,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 143,89 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nike am 27.06.2022. Es stand ein EPS von 0,90 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,89 Prozent auf 12.234,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Nike 12.344,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Nike am 29.09.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der Nike-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 26.09.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nike-Gewinn in Höhe von 3,72 USD je Aktie aus.

