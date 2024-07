Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Montagnachmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Nike

Die Aktie von Nike gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nike-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 72,59 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 72,59 USD. Das bisherige Tagestief markierte Nike-Aktie bei 72,47 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 660.358 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 21.12.2023 markierte das Papier bei 123,39 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 69,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 71,68 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nike-Aktie derzeit noch 1,26 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Nike seine Aktionäre 2024 mit 1,45 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,49 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 98,56 USD für die Nike-Aktie.

Am 27.06.2024 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,99 USD, nach 0,67 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12,61 Mrd. USD – eine Minderung von 1,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12,81 Mrd. USD eingefahren.

Am 24.09.2024 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Nike veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,17 USD je Aktie belaufen.

