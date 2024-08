Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag gesucht

So entwickelt sich Nike

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nike. Zuletzt konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 82,97 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Nike-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 82,97 USD. Zwischenzeitlich stieg die Nike-Aktie sogar auf 83,49 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 82,70 USD. Bisher wurden heute 566.461 Nike-Aktien gehandelt.

Bei 123,39 USD markierte der Titel am 21.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 70,91 USD ab. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 17,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,45 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,49 USD je Nike-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 98,56 USD.

Nike ließ sich am 27.06.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,99 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,67 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Nike im vergangenen Quartal 12,62 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nike 12,81 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.09.2024 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,14 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

