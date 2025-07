Nike im Fokus

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike präsentiert sich am Nachmittag fester

16.07.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Nike gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Nike-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 72,19 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 72,19 USD. Die Nike-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 72,71 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,29 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 262.974 Nike-Aktien. Am 27.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,62 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,53 Prozent. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 52,28 USD. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 38,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nachdem im Jahr 2025 1,57 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,54 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 77,44 USD für die Nike-Aktie aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 26.06.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,14 USD, nach 0,99 USD im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,09 Prozent auf 11,10 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,62 Mrd. USD in den Büchern gestanden. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,66 USD je Aktie in den Nike-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nike-Aktie Trading Idee: NIKE nach Korrektur vor weiterem Hochlauf? Apple-Aktie im Blick: Diese Bücher sollte man laut Tim Cook gelesen haben Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nike-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

