Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagnachmittag in Grün

Nike im Fokus

Die Aktie von Nike zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 72,45 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 72,45 USD. Den Tageshöchststand markierte die Nike-Aktie bei 72,63 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,22 USD. Zuletzt wurden via New York 208.346 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 27.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,62 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 25,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 52,28 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 38,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Nike-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,57 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,54 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 77,44 USD für die Nike-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 26.06.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 USD. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,99 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nike in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,09 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,10 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12,62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 1,66 USD im Jahr 2026 aus.

