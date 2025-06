Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike stabilisiert sich am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 60,04 USD an der Tafel.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Nike-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 60,04 USD. Die Nike-Aktie legte bis auf 60,21 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Nike-Aktie bis auf 59,85 USD ein. Bei 60,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 258.374 Nike-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 98,04 USD erreichte der Titel am 25.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 63,29 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 52,28 USD fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Nike-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,45 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,51 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 76,44 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nike am 20.03.2025. Das EPS belief sich auf 0,54 USD gegenüber 0,77 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 11,29 Mrd. USD, gegenüber 12,44 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,20 Prozent präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,14 USD je Nike-Aktie.

