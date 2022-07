Nike Aktie News: Nike zeigt sich am Montagmittag freundlich

Um 25.07.2022 12:22:00 Uhr wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 108,96 EUR nach oben. Die Nike-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 108,96 EUR aus. Mit einem Wert von 106,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Nike-Aktie belief sich zuletzt auf 1.273 Aktien.

Bei 157,62 EUR markierte der Titel am 22.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,87 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 96,00 EUR am 01.07.2022. Abschläge von 13,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 145,78 USD je Nike-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.05.2022 abgelaufenen Quartal legte Nike am 27.06.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,90 USD. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,93 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.234,00 USD – das entspricht einem Minus von 0,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.344,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Nike am 27.09.2022 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 3,78 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

